“Türkiye’nin dünya milletleri içinde layık olduğu yeri alması tek arzum”

Cuma sabahı 92 yaşında kaybettiğimiz ve Cumartesi günü öğle namazından sonra toprağa verdiğimiz Vahit Benderli, 25 yıllık Çorum TSO Başkanlığı’nın ve iş dünyasındaki önderliğinin yanı sıra, Çorum siyaseti ve toplumsal yaşamı açısından da “bir tarih”…

1950’li yılların ana muhalefet lideri, Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün, Çorum’a gelişinde Benderli Ailesi’nin evine misafir olduğunu herkes biliyor.

Yukarıda da, İsmet Paşa’nın Çorum’da ağırlanışından bir görüntü. Fotoğrafın arkasındaki tarih 18 Ekim 1958…Masada görünenler ise, Noter Asaf Uz, Eşref Mergen, Av. Faik Kürkçü, Vahit Benderli, Bahattin Dinçer, Muzaffer Artuk, Abdullah Ercan şeklinde not edilmiş.

Fotoğrafta neden gülündüğü de şöyle anlatılıyor:

Casim’in lokantasında yemek yenilirken, rahmetli Osman Bölükbaşı’nın “İstikbalin Cumhurbaşkanı’nın şerefine kadehimi kaldırıyorum” demesi üzerine Paşa şöyle konuşuyor:

“Ben, bir faninin yaşayacağı bütün makamları yaşadım. Kendisine teşekkür ederim. Şimdi tek arzum var, o da Türkiye’nin dünya milletleri arasında layık olduğu yeri almasıdır. Arkadaşımız bana bu sıfatı verirken, endişe içinde olanlara muziplik olsun diye söylemiştir.”

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yönetici arkadaşlarıyla (1980’li yılların ilk yarısı)…Soldan sağa, ayaktakiler: Aydın Çırakoğlu, Namık Çoban, Bayram Burcu. Oturanlar: Erdem Gökeşme, Vahit Benderli, İsmail Alapala.

Vahit Benderli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bir plaket töreninde…