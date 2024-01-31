Bazı kurum ve kuruluş yetkilileri Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

İlk ziyaret Rekabet Kurumu Üyesi hemşehrimiz Berat Uzun tarafından yapıldı. Berat Uzun’u ağırlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı kendisine görevinde başarı dileklerini iletti.



Ayrıca YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak da Vali Dağlı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de hazır bulundu.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı da Vali Dağlı’yı ziyaret ederek “Kazalar Geliyorum Demez” isimli 4. kitabını takdim etti.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Dağlı, kendilerine teşekkür ederek başarılar diledi.