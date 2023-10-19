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Yüzde 60'ı KOSGEB destekli geziye katılanlara belgeleri ise KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş ve ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından takdim edildi. Dubai gezisine katılan sanayi esnafı, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun olmak üzere herkese teşekkür ettiler. Belge takdim töreninde Oda Genel Sekreteri Gül Güvercin de hazır bulundu.



Dubai gezisinin oldukça verimli geçtiğini belirten Oda Başkanı Uzun, geziye katılan üyelerinden Alattin Yalçın, Elvan Baykal, Ali Taşkıran, Sedat Partici, Oğuzhan Partici, Samet Partici, Osman Nurettin Koçak, Erhan Dalyan, Yunus Yapar, Onur Yalvaçer, Eyyüp Çıtak, Cesur Çetin ve Şahin Özbüğrü’ye teşekkür ederek, yeni iş ve fuar gezisi için de tarih verdi.

Uzun, yurt dışı gezilerine 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Özbekistan ile devam edeceklerini söyledi.

Yine yüzde 60’ı KOSGEB destekli gezide Özbekistan’da metal, makine ve madeni eşya üzerine düzenlenecek olan Mınıng Metals Fuarı’na katılacaklarını ifade eden Uzun, geziye katılmak isteyenlerin başvurularının alındığını kaydetti.