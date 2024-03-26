Kaza dün akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu karayolu Feruz köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Feruz köyü mevkiinde şarampole uçtu. Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan sürücü, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İskilip Sorkun köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Çorumlu Ahmet Uyar’ın cenazesi bugün nüfusa kayıtlı olduğu İskilip ilçesine bağlı Sorkun Köyünde toprağa verilecek.