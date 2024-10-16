Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakacak.

Sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışların etkili olacağı bir döneme girilecek. Meteoroloji uzmanları, bugüne (perşembe) dikkat çekerek, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ihtimali olduğunu açıkladı.

Çorum Valiliği de "Bölgemiz genelinde sıcaklıklar azalıyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Kentte bugün itibariyle hava sıcaklıklarının 12 dereceyi göreceği, Cuma - Cumartesi ve Pazar günü ise en düşük hava sıcaklığının -1 olması bekleniyor.

Ayrıca Ekim ayının ilk yarısının kurak geçtiğini belirten uzmanlar, ikinci yarısında ise serin ve yağışlı bir havanın hâkim olacağını öngörüyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerektiğini belirten meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.