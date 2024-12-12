Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. ABD'de ortaya çıkan yüksek enflasyon verileri ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler, gram kayıtları yeni rekorlara hazırlanıyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre, gram altın fiyatlarının 2025 yılı itibarıyla 5.000 TL seviyesinde olması bekleniyor. İşte detaylar:

Altın Fiyatlarında Son Durum

Ons Altın: 2.710 dolar seviyesini aştı.

Gram Altın: 3.000 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Selçuk Geçer'in Gram Altın Tahmini

Selçuk Geçer, 2025 yılındaki altın fiyatlarının büyük bir artış meydana geleceğini öngörüyor:

Ons Altın Tahmini: 3.600 dolara ulaşabiliyor.

Gram Altın Tahmini: Dolar kurundaki artış ve jeopolitik risklerin dağılımı 5.000 TL olarak görülüyor.

Geçer'in analizine göre, Ortadoğu'daki suların 2025'e kadar durulması pek mümkün görünmüyor. Suriye'deki gelişmeler ve jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine destek verecek önemli faktörlerden biri olacak.

Yatırımcılar İçin Uyarı

Altının güvenli liman özelliği, ekonomik ve siyasi görünümler daha fazla ön planda ortaya çıkıyor. Uzmanlar, uzun vadeli yatırımlar için altının cazibesini koruduğunu belirtiyor.

NOT: BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

