İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlk toplantıdan bir sonuç çıkmazken ikinci toplantı 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

'BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLUR'

2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından yayımladığı video ile değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümet çok büyük bir baskı altında. Ben şu an size olabilecek rakamı söyleyeyim. 22 bin TL bandında bir asgari ücret açıklanacak. Yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimal işçi temsilcileri masayı terk edecekler. Bu durumda Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin TL rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam yüzde 35, 23 bin TL olarak görüyorum. Üzeri benim için de sürpriz olur."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti yasa gereği; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

- Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

- Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

- Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

- Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

- Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.