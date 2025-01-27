BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişi ile çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sırasında eğitim, iletişim ve askerlik bilgilerini eksiksiz doldurarak sistem üzerinden tercihlerini belirtecek.

Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, başvurularının geçerli sayılabilmesi için sınav ücretini yatırmak zorunda olacak.

SINAV ÜCRETİ VE ÖDEME SÜRECİ

MSB’nin belirlediği sınav ücreti 250 TL olarak açıklandı. Ücret, T.C. Vakıflar Bankası internet/mobil bankacılığı veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler > Eğitim ve Sınav Ödemeleri > Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından T.C. kimlik numarası ile yatırılabilecek.

Son başvuru tarihi 29 Ocak 2025 saat 23.59 olmasına rağmen, sınav ücretinin en geç 2 Şubat 2025 saat 23.59’a kadar ödenmesi gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

ADAYLAR SADECE TEK BİR STATÜYE BAŞVURABİLECEK

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, adaylar ya uzman erbaş ya da sözleşmeli er statüsüne başvurabilecek. Her iki statüye aynı anda başvuru yapılamayacak.

Hâlihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapanlar, uzman erbaş teminine yönelik başvurularını daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı üzerinden yapacak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Adayların, başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu detaylıca incelemeleri gerekiyor.

e-Devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra, başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi zorunlu.

Başvuruların tamamlanmasının ardından "Tercihlerimi Göster" butonu ile işlemler kontrol edilmelidir.

Sınav ücretini yatıran adaylar, ödeme bilgilerini "Tercihlerim" sayfasından teyit etmeli.

Sınav günü, başvuru kılavuzunda belirtilen gerekli belgelerin eksiksiz şekilde hazır bulundurulması gerekiyor.

Son başvuru tarihine sadece iki gün kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, adayların işlemlerini hızla tamamlamaları önem taşıyor. Başvurular ve detaylı bilgilere https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.