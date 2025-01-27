2025'te daha çok elektrik tüketen Çorumlu vatandaşlar daha yüksek fatura ödeyecek. Türkiye genelinde elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.

Kasım ayında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımlanmıştı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Düzenleme yüksek oranda elektrik tüketenleri etkileyecek.

Düzenleme, takvim yılı bazlı olarak hayata geçirilirken, abonelerin elektrik tüketimleri takvim yılı bazlı olarak toplanacak, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girildiği tespit edilen aboneler elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmediği durumda, tespiti takiben üçüncü ayın ilk gününden itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden faturalandırılacak. Bu uygulama 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bakan Bayraktar'ın da konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapanlar ayda 414 TL fatura öderken, belirlenen sınırın üzerindeki tüketimde ödenecek meblağ katlanacak.