Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, eczanesine yönelik saldırı ile ilgili basın açıklamasında, eczanelere yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Bu olay, yalnızca şahsıma değil, aynı zamanda halk sağlığı hizmeti sunan tüm eczacılık camiasına yönelik bir tehdit ve saldırı olarak değerlendirilmelidir” diyen Ecz. Erol Afacan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eczaneler, halkımızın en yakın sağlık danışmanları olarak hizmet sunan, güven ve huzurla çalışması gereken sağlık kuruluşlarıdır. Bu tür saldırılar yalnızca eczacılara değil, halk sağlığına da zarar vermektedir. Halkın ilaca erişimini sağlamak, ilaç kullanımı konusunda danışmanlık yapmak ve acil sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak gibi hayati bir görev üstlenen eczanelerimizde meydana gelen şiddet olayları, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

SAĞLIKTA ŞİDDET YENİDEN GÜNDEMİMİZDE

Bu üzücü olay, sağlıkta şiddetin eczacılık mesleğine olan yansımalarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hekimlere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yanı sıra, eczanelerimizde meydana gelen bu tür olaylar, sağlıkta şiddetin yaygın ve çok boyutlu bir sorun olduğunu açıkça göstermektedir. Eczanelerin güvenliği konusunda ciddi bir zaafiyet olduğu ortadadır.

Eczanelerimize yönelik şiddetin önüne geçmek için yetkililerin daha etkin önlemler alması gerekmektedir. Özellikle, eczanelerin güvenlik kameralarıyla donatılması, alarm sistemlerinin teşvik edilmesi ve emniyet güçlerinin bu tür olaylara hızlı müdahale etmesi, eczacılarımızın güvenle hizmet sunmasını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Bu olayda hızlı bir şekilde müdahale ederek güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Ancak bu tür olayların önlenmesi için daha kapsamlı ve sistematik önlemler alınması gerektiğine inanıyoruz.

Buradan yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

• Eczanelerimizin güvenliğini sağlamak için özel düzenlemeler yapılmalı ve şiddeti önleyici caydırıcı yasal tedbirler uygulanmalıdır.

• Sağlıkta şiddetle mücadelede eczaneler özel bir kapsama alınmalıdır.

• Toplumun en kolay ulaşabileceği sağlık danışmanı olan eczacılarımızın güven içinde hizmet sunabilmeleri için gereken tüm adımlar atılmalıdır.” (Haber Merkezi)

