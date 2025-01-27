Mesleğin geleceği ve değişen dünya koşullarına nasıl daha iyi adapte olunabileceğinin ele alındığı toplantıda mesleğin hak ettiği saygınlığı artırmak adına atılacak adımlar detaylıca tartışıldı. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin değişen yapısı ve eczacılık uygulamaları doğrultusunda mesleki gelişim yolları üzerine fikirler paylaşıldı.

Toplantıya Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Hamdi Kartal, Büyük Kongre Delegesi ve eski başkanlardan Ecz. Sönmez Çalışkan katılarak görüş ve önerileri değerlendirildi.

Toplantı sırasında dile getirilen görüşler doğrultusunda hazırlanan Toplantı Deklarasyonu, Türk Eczacıları Birliği’ne sunulacak ve bu adım, meslektaşların taleplerinin daha geniş bir platformda duyurulmasına katkı sağlayacak.

Yoğun katılım ve katkılarla gerçekleşen bu toplantıya katılan tüm meslektaşlara teşekkür edilirken, “Birlikte güçlüyüz” mesajı verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR