Önceki gece Ö.A, Y.G. ve M.Ç, ailevi nedenlerden dolayı Cemilbey köyü yakınlarında darp ettikleri E.Y'nin   otomobilini gasbettiler.
Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı olarak bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada ambulansı takip ederek hastanede yaralıya saldırmak üzereyken yakalanan Ö.A. ve Y.G., hastane polisi ve jandarma tarafından, olay sonrası kaçan M.Ç. ise yapılan aramalar sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma karakoluna götürülen 3 şüpheli ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Çorum'da uzman çavuşu darp edip aracını gasp ettiler Çorum'da uzman çavuşu darp edip aracını gasp ettiler

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK