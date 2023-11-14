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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta Kocaelispor’la deplasmanda oynadığı 12.hafta maçını 90+5.dakikada yediği golle 2-1 kaybetti. Kırmızı-siyahlı ekibin, Manisa FK’dan sonra Kocaelispor maçında da son dakikada gol yemesi, uzatmalarda kaybedilen puanların sorgulanmasını gündeme getirdi.

17 GOLÜN 10’U İLK YARIDA

Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 12 haftalık periyotta, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, topladığı 14 puanla 10.sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda attığı 17 gole karşılık 16 gol yedi.

Çorum temsilcisi, attığı 17 golün 10’unu ilk yarılarda, 7’isini ise ikinci yarılarda buldu.

UZATMADA 2 GOL ATTIK

Ahlatcı Çorum FK, 12 hafta sonunda, 90 dakikanın sonuna eklenen sürede 2 gol atabildi. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde 3-2 yenildiği Eyüpspor maçının 90+4.dakikasında Ologo, deplasmanda 2-2 biten Manisa FK maçında ise 90+4.dakikada Murat Yıldırım ile gol buldu.

3 GOL YEDİK 5 PUAN KAYBETTİK

Ahlatcı Çorum FK, 90 dakikanın sonuna eklenen sürelerde kalesinde ise 3 gol gördü. Bu goller kırmızı-siyahlı ekibe büyük yaralar açtı. Deplasmanda 2-2 biten Manisa FK maçında iki golü de uzatmalarda yiyen Ahlatcı Çorum FK galibiyeti kaçıran taraf olurken, 90+1 ve 90+8.dakikalarda golleri atan oyuncu Jetmir Topalli oldu.

En son, geçtiğimiz hafta Kocaelispor’la deplasmanda oynanan maçta son dakikaya 1-1 eşitlikle girilirken, 90+5.dakikada Tanque’nin golüne engel olamayan Ahlatcı Çorum FK sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Ahlatcı Çorum FK, ilk yarının sonuna eklenen sürelerde hiç gol bulamazken, 4.haftada, sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 yenildiği karşılaşmada golü 45+2.dakikada yedi.