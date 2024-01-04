İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde devam eden uygulamalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan İ.K., Y.E., G.Ö., Y.K., H.K., A.Ç., C.E., S.E.B., C.K. ve E.E.’nin üzerinde yapılan aramalarda 49 gram Metamfematin, 28 adet Galara ile farklı isimde 14 adet sentetik ecza, 3 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 2 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ile satır elde edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.