Çorum’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y.(24), E.K.(25) ve V.A.(46) suç üstü yakalandı.

Şahısların yapılan aramalarında 800 gr skunk,110 gr sentetik kannabinoid, 15 gr metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma düzeneği ve 50 bin lira suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.