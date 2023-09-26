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Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Merkez ve Ilgaz ilçelerinde yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramada, 318 gram kubar esrar, 306 kök kenevir bitkisi, 123 gram kenevir tohumu, 74 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 paket esrar sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.