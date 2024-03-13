Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı Veli Uysal, köylerin ve kırsal alanın, üreticilerin sorunlarını da, çözüm yollarını da çok iyi bildiklerini ifade ederek, “destek sizden, hizmet bizden. 31 Mart seçimlerinde tüm seçmenlerimizi sandığa davet ediyorum” dedi.



Köy ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdüren Veli Uysal, Çorum merkeze bağlı; Köprüalan, Güzelyurt, Aksungur, Sırıklı, Bektaşoğlu, Mecidiyekavak, Çayseki, Sarıyar, Üçdam, Seydim, Morsümbül, Arpalık, Cerit, Karakeçili, Kertme, Dut, Şahinkaya, Ülkenpınarı, Hacı Ahmet Deresi, inalözü, Şendere, Laloğlu ve Mislerovacığı köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Köylerde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanan Veli Uysal, 31 Mart seçimleri için destek isteyerek, “mecliste ne kadar güçlü temsil edilirsek, hizmet üretmemiz o kadar kolay olur. Yerel seçim deyip geçmeyin. Ülke yönetiminde söz sahibi olmanın yolu da yerel yönetimlerde elde edilecek başarıdan geçiyor. Belediye Başkanlıklarını ve meclis üyeliklerini kazandığımızda parti politikalarımızı ve projelerimizi uygulamamız daha kolaylaşacaktır. Sorunları biliyoruz. Göreve geldiğimizde elbirliği ile çözüm için odaklanacağız” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

