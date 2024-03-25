Şehir merkezindeki ziyaret ve görüşmelerin yanı sıra köy ziyaretlerini de yoğun bir tempoda sürdüren Veli Uysal, Çorum merkeze bağlı; Öksüzler, Büklüce, Ağcaağız, Salur, Aslanköy, Eşençay ve Eskiköy bölgesini ziyaret etti.



Beraberindeki partililerle birlikte muhtarlar, köy halkı ve üreticilerle görüşen Veli Uysal, köylerin ve kırsal alanın, üreticilerin sorunlarını da, çözüm yollarını da çok iyi bildiklerini ifade ederek, “destek sizden, hizmet bizden. 31 Mart seçimlerinde tüm seçmenlerimizi sandığa davet ediyorum” dedi.

Veli Uysal, CHP’nin köylere, üreticilere önem verdiğini, sorunları çözmekte, hizmet akışını hızlandırmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Köylerde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanan Veli Uysal, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Köy halkı ise sorunlarını Veli Uysal’a aktararak, seçimlerde başarılar diledi.