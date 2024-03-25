Çarşamba Pazarına giden başkan adayı İsmail Barış Coşgunsu, pazarcı esnafıyla tek tek görüşüp taleplerini dinledi. Bir esnafın“ Fiyat söylemeye utanıyoruz” sözü üzerine Gelecek Parti aday, “Siz değil ülkeyi bu hale getirenler utansın” dedi.

Bir başka esnaf ise “Bugüne kadar hep AK Partiydim, ama bundan sonra onlara oy falan yok, değişim zamanı çoktan gelmiş” diyerek tepkisini gösterdi.



Bir başka esnaf ise “Emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bu ülkede vatandaş bu ürünleri 1 TL’den alması lazım 10 liradan değil” ifadesini kullandı.

Pazar gezisi sırasında İYİ Parti Adayı Ahmet Ertekin ve partisinin seçim çalışmalarına destek için gelen İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve BTP adayı Mustafa Pak ile karşılaşan Coşgunsu, rakipleriyle bir süre sohbet etti. Adaylar, birbirlerine başarı diledi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından konuşan Coşgunsu, “Maalesef ki, halkımızın derdi seçim değil geçim, tek kelimeyle duyduklarım ve gördüklerimden sonra şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu ülkeyi bu hale getirenler utansın” dedi.

Gelecek Adayı Coşgunsu’nun seçim çalışması sırasında, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, SKM Başkanı Mustafa Gökşin Kaşıkcı, 1.sıra Belediye Meclisi üyesi Hülya Kaşıkcı, İl Yönetiminden Melek Karameşe ve Mehmet Demir de hazır bulundu.