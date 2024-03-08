CHP Merkez İlçe Yöneticileri Mehmet Ali Yıldırım, Adem Dolgun ve Fikret Can Söner’in de eşlik ettiği ziyaretlerde; CHP İl Genel Meclisi Adayı Veli Uysal, Çorum merkeze bağlı bazı köyleri ziyaret ederek, başta altyapı sorunları olmak üzere köy halkının sorun ve taleplerini yerinde inceledi.

Köprüalan, Güzelyurt, Aksungur, Sırıklı, Bektaşoğlu, Mecidiyekavak, Çayseki, Sarıyar, Üçdam, Seydim, Morsümbül, Arpalık, Cerit, Karakeçili, Kertme, Dut, Şahinkaya, Ülkenpınarı, Hacı Ahmet Deresi, İnalözü, Şendere, Laloğlu ve Mislerovacığı köylerini ziyaret eden CHP Adayı Veli Uysal, yoğun ve sıcak ilgi ile karşılandı.



Uysal, İl Genel Meclis Üyesi olarak görev aldığında sorunları meclis gündemine getireceğini ve çözüm için mücadele edeceğini bildirerek, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP için destek istedi.

“ÇİFTÇİ SANDIĞI BEKLİYOR”

20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten mevcut iktidarın kırsal alana yeterince hizmet götüremediğini, üreticinin, köy halkının beklentilerine kavuşamadığını, gerek ihmal, gerekse kaynak ayırmama gibi durumlar nedeniyle köylerin gelişmediğini, yol, su, elektrik, alt ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanmadığını anlatan Veli Uysal, CHP’nin köylere, üreticilere önem verdiğini, sorunları çözmekte, hizmet akışını hızlandırmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Yerel seçimlerde alınacak oyların, sandıktan güçlü çıkmanın genel seçimlere de etki edeceğini ifade eden Uysal, ülkemizin ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin uygulayacağı halkçı politikalarla aydınlık geleceğe kavuşabileceğinin altını çizdi.

Köy halkı ise sorunlarını Veli Uysal’a aktararak, seçimlerde başarılar diledi.