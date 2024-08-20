Çorum Özel Hastanesi Uyku Laboratuvarı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman ile K.B.B. Hastalıkları Uzmanları Opr. Dr. Muahmmed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran olmak üzere üç uzman doktor ve deneyimli uyku teknisyeni ile hizmeti sürdürüyor.

Horlama, gündüz aşırı uyku hali, sabahları yorgun kalkma, gece uykuda soluk durması, tanıklı apne yakınmaları ile başvuran hastalarda Uyku Apne Sendromu ve uyku ile ilişkili solunumsal hastalıkların araştırılması gerekli.

Bu yakınmaları olan hastalarda polisomnografi denilen uyku testi yapılması gerekiyor. Uyku testi hastanın 1 gece uyku laboratuvarında yatırılarak uykusunun değerlendirildiği bir tetkik.

Gece boyunca uykuda hastanın vücuduna yerleştirilen elektrotlara gönderilen pek çok biyolojik sinyal bilgisayara kaydediliyor ve kayıtlar analiz edilerek uyku ile ilişkili solunumsal hastalıkların ve uyku apne sendromunun tanısı konulabiliyor.

Uyku apne sendromu, hastalarda çok ciddi, hatta ölümcül olabilen sonuçlara neden olabiliyor.

Uyku apne sendromu olan hastalarda kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları, pulmoner hipertansiyon, obezite, diyabet gibi pek çok metobolik bozukluk ve organ hastalıkları oluşuyor. Uykuda ani ölüm görülmesi ve ölümcül olan trafik kazalarında da uyku apne sendromunun rolü çok büyük.

Uyku apne sendromu (uykuda solunum durması) mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Uyku apne sendromu’nun (uykuda solunum durması) tedavisinde gece boyunca uykuda hava yoluna pozitif basınç uygulayarak apneyi tedavi eden PAP cihazı ve uygun hastalarda ise cerrahi tedavi yöntemi uygulanıyor.

Uykuda solunum durması olarak da adlandırılan uyku apnesi hastalığının cerrahi tedavisinde tıkanıklık yaratan hastalık tablosunun nerede olduğu tespit edilerek müdahale planlanıyor.

Genel olarak burun, boğaz ve damak yapıları tıkanıklığa sebep olabiliyor. Bu nedenle kamera ile yapılan muayene ışığında burun kanalları içerisinde kemik eğriliği, et büyümeleri, sinüzit, geniz eti gibi sorunlar, ayrıca da aşırı büyük bademcik dokularının var olması, yumuşak damak bölgesinde sarkma olması, küçük dilin kalınlaşması ve uzaması gibi uyku apnesi tanısı konulan hastaların %70-%80’inde cerrahi olarak çözülmesi gereken sağlık sorunları.

Ayrıca her uyku apneli hastaya cerrahi tedavi yapılmaması gerektiği, bu hastaların özenle seçilerek uygulanacak tedavi metodunun belirlenmesi akılcı yaklaşım oluyor. Solunum cihazı kullanan hastalarda uyum sorununu ortadan kaldırmak için de belirli hastalarda da burun cerrahisi yapılıyor.