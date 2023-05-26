Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Balıkesir’de düzenlenen Okullararası Yıldızlar ve Gençler A-B Kategorisi Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçiler bir madalya daha kazandı. Utku İlbars, şampiyon oldu.

Aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi olan Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Samet Kayretli’nin gençler 48 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazanmasından sonra bir altın madalya da, milli güreşçi Mert İlbars’ın kardeşi Utku İlbars’tan geldi. Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi olan Sungurlu Dr. Sedat-Melahat Baran Ortaokulu öğrencisi Utku İlbars, yıldızlar 52 kiloda mindere çıkarken, tüm rakiplerini yenme başarısı göstererek Türkiye şampiyonu oldu.

(Ömür SOYTEMİZ)