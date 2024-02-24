Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçilere önemli bir hatırlatmada bulunarak, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarında ürün değişikliği yapma süresinin daraldığını belirtti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçileri ürün değişikliği konusunda uyardı. Özdemir, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne başvuruda bulunan çiftçilerin 29 Şubat tarihine kadar ürün değişikliği yapabilecekleri duyurdu.

2024 yılı ÇKS başvurusunda bulunmuş olan çiftçilerin 29 Şubat 2024 Perşembe gününe kadar ürün değişikliği yapabileceğini ifade eden Özdemir, “Çiftçilerimiz daha önceki beyanlarının aksine ürün ekimi yaptı iseler bu ürünlerinin tekrar B form ile odamızdan düzeltilerek Tarım il müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ileride TMO ‘da ve ürün satım esnasında kota konusunda sorun yaşanılabileceği konusunda uyarıyoruz. Çiftçilerimizin bundan dolayı hak mahrumiyeti yaşamaması açısından bir an önce değişiklik yapılması gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ