Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16.hafta kapanış maçında konuk olduğu Şanalıurfaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Dün, 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan ve Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer’in yönettiği maça iyi başlayan taraf Şanlıurfaspor oldu. İlk 20 dakikadan sonra dengeyi sağlayan Ahlatcı Çorum FK, 28.dakikada penaltı kazanırken, VAR incelemesinin ardından 33.dakikada atışı gole çeviren Ozan Sol kırmızı-siyahlı takımı 1-0 öne geçirdi.

Çorum temsilcisinin sevinci yalnızca 4 dakika sürdü. 37.dakikada, Sağdan Semih’in ortasında, altı pasta Muhammed Arslantaş’a çarpan top ağlarla buluşunca skora denge geldi: 1-1.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktılar.

Ahlatcı Çorum FK, daha çok ani ataklarla gol ararken, son dakikalarda Şanlıurfaspor’un yoğunlaşan baskısı da sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Bu sonucun ardından, 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Ahlatcı Çorum FK puanını 24’e, evinde kazanamama serisi 7 maça çıkan Şanlıurfaspor ise 15’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 1: Sağdan gelişen Şanlıurfaspor atağında, Semih ortaladı, savunmadan seken topu ceza sahasının sol köşesine yakın yerden Mert Çapar kaleye vurdu, kaleci Hasan Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 33: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. 28.dakikada soldan gelişen atakta, Ahmet İlhan taç çizgisine yakın yerde, şık bir hareketle rakibini geçti, yerden ceza sahasına gönderdiği topu Ahmet Sağat ayak içiyle Gökhan’a çıkarttı, Gökhan ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, Mboula’dan dönen topu Gökhan bir kez daha kaleye vurdu, bu kez Mehmet Yiğit’in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından, 33.dakikada atışı kullanan Ozan, yerden kalecinin soluna bir vuruşla Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 37: GOL! Beraberlik golü geldi. Şanlıurfaspor atağında, sağdan Semih ortaladı, altı pasta Muhammed’in dokunduğu top ağlara gitti: 1-1.

DAKİKA 45+1: Soldan gelişen Şanlıurfaspor atağında, Barış Ekincier ortaladı, Erkan’dan seken topu altı pasta Mert Çapar da sektirince kaleci Hasan Hüseyin topa sahip oldu.

DAKİKA 48: Soldan gelişen Şanlıurfaspor atağında, Barış Ekincier kendi topuyla çaprazdan içeri girdi, çaprazdan vuruşu kaleci Hasan Hüseyin’in kontrolünde direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 73: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasından Thomas kafayı vurdu, kaleye giden top NDiaye’den döndü.

DAKİKA 85: Ahlatcı Çorum FK atağında, Thomas’ın pasında Eren ceza yayının sağından vurdu, kaleci Tokotaev iki hamlede topa sahip oldu