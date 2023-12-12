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“İş-ekmek yoksa barış da yok”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Özak işçisi yalnız değildir” sloganlarının atıldığı basın açıklaması Kadeş Barış Meydanı’nda yapıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için mücadele eden Urfa'daki Özak Tekstil işçilerinin hemen hemen her gün kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.



Sırma, son olarak insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları, iş güvencesi, sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğü için ayağa kalkan Özak Tekstil işçilerine jandarmanın copla, TOMA ile gaz ve su sıkarak müdahale ettiğini ve 100’e yakın işçiyi gözaltına aldığını belirtti.

Urfa Organize Sanayide Özak tekstil işçilerinin patron yanlısı sendikadan ayrılarak BİR-TEK-SEN’e üye olmalarının ardından ve bir kadın arkadaşlarının işten atılması üzerine, işçilerin fabrikada yaşadıkları baskı tehdit, mobbing ve kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi için, iş bırakarak fiili bir direniş başlattıklarını kaydeden Sırma, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları, iş güvencesi, sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğü için ayağa kalktılar. Günlerdir demokratik direnme haklarını kullanarak mücadelelerini sürdürüyorlar.

Sermaye, medyasıyla, partileriyle, kolluk güçleriyle bir cephe oluşturarak işçilerin mücadelesini bastırmak için harekete geçtiler. Önce Urfa Valisi İl çapında bütün eylem ve etkinlikleri yasakladı, yetmedi fabrika önüne giden işçileri jandarma zor kullanarak gözaltına aldı.

Tüm bu baskılar yetmezmiş gibi Urfa Müftüsü de yağmurdan cami avlusuna sığınan işçileri camiden çıkarmak istedi. İşçilerin tepkisinden sonra çekilmek zorunda kalan Müftü de ezilen ve sömürülen insanların karşısındaki patronların safında yer alıyor.

Çorum emek ve demokrasi güçleri olarak tüm Çorumlu işçi ve emekçileri, işyerindeki patron yanlısı sarı sendikadan istifa ederek BİR-TEK-SEN’e üye olan ve iki haftayı aşkın süredir fabrika önünde direnişini sürdüren Özak işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

İşten atılan işçiler yeniden işe alınmalıdır. İşçiler hangi sendikaya üye olacaklarına kendisi karar vermeli, BİR-TEK-SEN patronlarca tanınmalıdır.

Direnişçi işçilerin direnişte geçen süre için ücretleri ödenmeli, işçilere uygulanan baskı ve şiddete son verilmelidir.”