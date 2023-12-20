Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 16.haftanın kapanış maçı yarın Şanlıurfaspor’la Ahlatcı Çorum FK arasında oynanacak.

Ligde, son 3 maçını kazanan Ahlatcı Çorum FK, bugün Urfa’da da galibiyet arayacak. Teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’nın getirilmesiyle birlikte çıkışa geçen Çorum temsilcisi, iyi başladığı sezonda büyük bir düşüş yaşayan ve düşme hattının hemen üstüne kadar gerileyen Şanlıurfaspor’la oynayacağı kritik maç öncesi dün Şanlıurfa’da yaptığı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. Galip gelerek yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Ahlatcı Çorum FK’da Sadık Arda ve Berkay Can sakatlıkları nedeniyle, Polonyalı futbolcu Nalepa ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecekler.

Şanlıurfaspor cephesinde de tüm planlar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Yeşil-sarılı ekip, Ahlatcı Çorum FK’yı yenerek kötü gidişe son vermek ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

23 puanlı 8.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 14 puanla 15.sıradaki Şanlıurfaspor arasında,yarın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak maçı Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Özer’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.