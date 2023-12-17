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Ahlatcı Çorum FK’nın 21 Aralık Perşembe günü, deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor, oldukça iddialı hazırlanıyor. Yeşil-sarılı ekip, Çorum FK maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

En son, 15.hafta maçonda konuk olduğu lider Eyüpspor’a 4-0 yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini alıp 14 puanlı düşme hattının hemen üzerinde yer alan Şanlıurfaspor, kötü gidişe Ahlatcı Çorum FK karşısında “dur” demeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör İrfan Buz, takımını galibiyete motive ediyor. Takımın başında çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alan ve koltuğu sallantıda olan İrfan Buz, antrenmanlarda Çorum FK’nın artı ve eksi yönleriyle ilgili futbolcularına sürekli bilgi veriyor.

Ahlatcı Çorum FK maçını “dönüm maçı” olarak gören Şanlırufaspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, takımın 4-0’lık Eyüpspor yenilgisinin moral bozukluğunu üzerinden attığı ve Çorum FK maçına sıkı şekilde ve “galibiyet parolasıyla” hazırlandığı belirtiliyor.