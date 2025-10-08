Yağmaksan Makina A.Ş., gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemeleri ve meslek bilinci kazanmaları amacıyla Merzifon Mesleki Teknik Lisesi ve Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden toplam 40 öğrenciyi fabrikasında ağırladı.

Ziyarete, Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Niyazi Kızılırmak, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Yalçın, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, Yağmaksan’ın makine, enerji ve raylı sistemler alanlarındaki yüksek teknolojiye dayalı üretim tesislerini gezerek, üretim süreçleri ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi aldı.

Yağmaksan Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Sanayimizin en önemli ihtiyacı nitelikli teknik insan gücüdür. Bu gençler, geleceğin üretim gücünü oluşturacak. Biz sanayiciler olarak, onların teknik bilgiyle, vizyonla ve meslek sevgisiyle yetişmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız. Üretimin kalbinde gençleri görmek, ülkemizin geleceğine olan güvenimizi pekiştiriyor.”

Ziyaret kapsamında öğrenciler, mühendislik süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu ve sektör profesyonelleriyle birebir görüşmeler yaptı. Yağmaksan, bu tür etkinliklerle mesleki eğitim kurumlarıyla olan iş birliğini güçlendirmeyi ve gençlerin sanayiye daha hazırlıklı bir şekilde katılımını desteklemeyi hedefliyor.