Üroloji Uzmanı Dr. İsmail Gülden, Özel Elitpark Hastanesi’nde göreve başladı.

1983 Çorum doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Gülden tıp fakültesi eğitimini 2002-2008 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2009 yılında Iğdır’da pratisyen hekim olarak çalıştı. Uzmanlık eğitimini ise 2010-2015 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aldı. 2015-2020 yılları arasında Gaziantep Nizip Devlet hastanesinde üroloji uzmanı olarak göreve başladı. Nizip Özel ADN Hastanesi’nden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.

Dr. Gülden, böbrek ve üreter taşı tedavisi, lazerle endoskopik böbrek taşı ameliyatı, ses dalgası ile taş kırma, mikrocerrahi ile varikosel ameliyatı, prostat, anestezi eşliğinde prostat biyopsisi, sünnet, mesane (idrar kesesi) kanseri ameliyatı, böbrek kisti, işeme bozuklukları, penis ve testislerin hastalıkları, testis dönmesi ve inmemiş testis ameliyatı, epididim kisti ve vazektomi ameliyatı, hidrosel ameliyatı, penis eğriliği ve kırılması ameliyatı, kanlı idrar, idrar kaçırma, sertleşme sorunu ve penil protez, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, böbrek ve testis tümörleri alanlarında başarıyla hizmet veriyor.