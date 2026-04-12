İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, İl Müdürü Hasan Taş’ın öncülüğünde Bayat ilçesinde üreticilere yönelik tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında düzenlenen programda, üreticilere yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen törende, proje hakkında bilgilendirme yapılırken sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi vurgulandı.

Yetkililer, proje ile nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılmasının, bitkisel üretimin artırılmasının ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yapılan destekle birlikte atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve üretim gücünün artırılması amaçlanırken, üreticilere verilen desteklerin süreceği ifade edildi.

