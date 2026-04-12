Doğaya katkı sunmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturulurken aynı zamanda toplum sağlığına yönelik önemli mesajlar verildi. Programda özellikle temiz havanın insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Vali Ali Çalgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve öğrencilerin katılımı ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Yetkililer, astım başta olmak üzere kronik solunum yolu hastalıklarının hava kirliliği ve çevresel faktörlerle doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaparak, temiz çevrenin yalnızca ekolojik değil aynı zamanda hayati bir sağlık gerekliliği olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca pulmoner rehabilitasyonun, kronik solunum yolu hastalıklarında yaşam kalitesini artırmadaki rolüne dikkat çekildi. Bu süreçte nefes kontrolünün sağlanması, egzersiz kapasitesinin artırılması ve günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülebilirliğinin önemine değinildi. Uzmanlar, hava kirliliğinin azaltılması, yeşil alanların artırılması, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, periyodik sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi