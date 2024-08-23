İstanbul’da yaşayan İnşaat Mühendisi hemşehrimiz Sinan Karamanlıoğlu, ünlü sanatçıların cenaze törenlerine, oyuncu oğlu Onur Karamanlıoğlu ile birlikte ÇORUM HABER’in çelengini de gönderiyor.
13 Haziran 2024 tarihinde Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen ünlü sinema oyuncusu Murat Soydan’dan sonra, 18 Ağustos 2024 Pazar günü Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Aydemir Akbaş’ın cenazesinde de Onur Karamanlıoğlu ile birlikte ÇORUM HABER’in çelengi yer aldı.
Editör: HABER MERKEZİ