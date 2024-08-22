Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Hastanemizde hasta, refakatçi ve personel dahil olmak üzere günlük yaklaşık olarak 3000 kişilik yemek hizmeti verilmektedir. Yemek hizmetinde gıda maddesinin muayenesinden pişirme sürecine; dağıtımından hasta, refakatçi ve personele ulaşım aşamasına kadar tüm süreç ilgili diyetisyenler tarafından titiz bir şekilde takip edilmektedir.

Gün içinde bir personelimiz tarafından yemekhane personel şefine sözel olarak yemekte tırnak olduğu ile ilgili bir konunun iletildiği; konu dahilinde yapılan inceleme sonucunda ilgili maddenin taze limon çekirdeği olduğu tarafımıza iletilmiştir. Bunun dışında hastanemiz yönetimine sözlü ya da yazılı olarak hiçbir şikayet ulaşmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ