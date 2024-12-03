Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı hileli gıdalar listesinde adı olan Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürsüt olgunlaştırılmış tam yağlı tulum peynirinin yağ oranı düşük bulunmuştu. Sürecin devamında ise Antalya ve İzmir’de çökelek işiyle uğraşan ve ‘Çökelekçi Muzaffer’ olarak tanınan Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi Gürler Group, geçen ay tağşiş listesinde yer almasının ardından konkordato başvurusunda bulundu.

İNDİRİM LİSTESİNE GİRDİ

Firmanın hileli gıdalar listesine girmesine sebep olan ve yağ oranı düşük olan tulum peyniri birçok yerde marketi olan Çağrı Market’te haftanın indirimli ürünleri arasında yer aldı.