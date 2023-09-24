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Ankara’nın simgelerinden biri olan Sıhhiye’deki ünlü Hitit Anıtı’nın Çorum’a ait olduğunu belirtir hiçbir ibarenin bulunmayışı, öteden beri Ankara’da yaşayan Çorumluların şikayetine konu oluyordu.

Bu konuda duyarlılık gösteren Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’le görüşüp, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a kadar ulaştı. Ve nihayet, bu eserin Hitit başkenti Çorum’a ait olduğunu belirtir tabela, anıta asılarak Çorum’un bir hakkı teslim edildi.

Alper Bilan, Başkan Mansur Yavaş ve Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e teşekkür ederken, eserin Çorum’a ait olduğunun tescillenmesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.