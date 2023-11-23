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Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri Tuğçe Balcı, Fatma Beşikçioğlu ve Nurşen Demir’in eserlerinin yer aldığı sergi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.



Günümüz sanatsal üretimlerini destekleyecek farklı üretim, yöntem ve tekniklere yer verilen eserler; akrilik, yağlı boya, kolaj, dijital çizim teknikleri, fotoğraf ve yerleştirmelerden oluşuyor.

Teknik çeşitliliğin izlendiği sergide, sanatseverler bazı eserleri üç boyutlu olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Sergi, 30 Kasım 2023 Perşembe gününe kadar Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi'nde ziyarete açık olacak.