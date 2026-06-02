Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, son yıllarda yaşanan olumsuz iklim şartlarının üreticiler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, tarım sektörünün ciddi bir destek ihtiyacı içerisinde olduğunu söyledi.

Adem Özdemir, özellikle 2024-2025 yılında bölgede etkili olan aşırı kuraklık ve don olaylarının tarımsal üretimde büyük kayıplara neden olduğunu belirtti.

Yaşanan doğal afetler nedeniyle birçok üründe verim ve rekolte düşüşleri yaşandığını ifade eden Özdemir, çiftçilerin üretime devam edebilmek için kredi kullanmak zorunda kaldığını vurguladı.

Kuraklık ve donun etkilerinin yalnızca bir sezonla sınırlı kalmadığını dile getiren Özdemir, üreticilerin oluşan borç yüküyle birlikte yeni üretim sezonlarına girdiğini kaydetti.

“ÜRETİCİLEKİ ZORLU

GÜNLER BEKLİYOR”

Çiftçilerin 2026 yılına önemli bir ekonomik yük altında girdiğini belirten Adem Özdemir, mevcut şartların devam etmesi halinde 2027 yılında da üreticilerin zorlu bir süreç yaşayacağını söyledi.

Artan maliyetler, finansman giderleri ve kredi borçlarının üreticinin omuzlarındaki yükü her geçen gün artırdığını ifade eden Özdemir, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından üreticinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“2026 YILI ÜRETİMİNDE

OLUMLU BEKLENTİ VAR”

Tüm zorluklara rağmen bölgede 2026 yılı bitkisel üretim sezonuna ilişkin umut verici gelişmeler bulunduğunu belirten Özdemir, iklim şartlarının uygun seyretmesi halinde üretimde daha olumlu bir tablo beklediklerini söyledi.

Bitkisel üretimin geçen yıllara göre daha iyi bir performans göstermesinin öngörüldüğünü ifade eden Özdemir, çiftçinin yeniden verimli bir üretim dönemi geçirmek istediğini ancak ekonomik koşulların bu beklentiyi gölgelediğini kaydetti.

“MALİYETLER

YÜZDE 40’I AŞTI”

Tarımsal üretimde en büyük sorunlardan birinin maliyet artışları olduğuna dikkat çeken Özdemir, özellikle mazot fiyatlarındaki yükselişin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti.

Gübre, tohum, ilaç, sulama, işçilik ve enerji gibi temel girdilerde yaşanan fiyat artışlarının yüzde 40’ın üzerine çıktığını ifade eden Özdemir, üreticinin maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, aksi halde üreticilerin üretimden uzaklaşabileceği uyarısında bulundu.

AÇIKLANAN BUĞDAY VE

ARPA FİYATLARINA TEPKİ

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarına da değinen Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, belirlenen rakamların üreticinin beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

Buğday için kilogram başına açıklanan 16,50 TL ve arpa için kilogram başına açıklanan 12,75 TL fiyatların mevcut maliyetler karşısında yetersiz olduğunu belirten Özdemir, çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını savundu.

Üreticilerin artan maliyetler nedeniyle daha yüksek bir fiyat beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden Özdemir, açıklanan rakamların tarımsal üretimin devamlılığı açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“FİYATLAR REVİZE EDİLMELİ”

Çiftçilerin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ve fedakârca üretim yaptığını vurgulayan Adem Özdemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizin, mevcut ekonomik şartlarda üretimlerini sürdürmeleri giderek zorlaşmaktadır. Maliyet bedelleri dikkate alınarak açıklanan hububat alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilecekleri seviyelere revize edilmesi gerekmektedir. Üreticinin ayakta kalması, ülkemizin gıda güvenliği ve tarımsal üretimin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR