Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Prof. Dr. Mehmet Kutlu’nun 29 Nisan’da vefat etmesi üzerine boşalan dekanlık görevine getirilen isim belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, aynı zamanda dekan yardımcısı olan Antrenörlük Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Erkan Demirkan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni dekanı olarak göreve başladı.

Akademik çalışmaları ve idari tecrübesiyle tanınan Prof. Dr. Erkan Demirkan’ın, Spor Bilimleri Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve sportif faaliyetlerine yönelik çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmesi bekleniyor.