Aydınlık Gazetesi mensuplarından, gazeteci Buğra Kıhtır’ın babaannesi Seyhan Kıhtır (94), çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
TSO eski Oda Meclisi Başkanı, merhum Taner Sabuncu’nun kayınvalidesi, Nur Sabuncu ve Yusuf Kıhtır’ın anneleri olan Seyhan Kıhtır’ın cenazesi, yarın (3 Haziran 2026 Salı günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
