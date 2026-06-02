28. Dönem 111 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısıyla ortak açıklama yayımladı.

Aralarında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da yer aldığı ortak bildiride partinin içinden geçtiği hukuki sürece değinilerek olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu.

Partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtilen ortak açıklamada CHP’nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğu vurgulandı.

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in milletvekilleriyle üç grup halinde toplantı yaptığı da vurgulandı.

Buna göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç, üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir. Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır. Bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Öte yandan 27 milletvekilinin imzalamadığı ortak metin sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çorum Milletvekili Tahtasız, görüşüne yer verdi.

