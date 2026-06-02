Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından düzenlenen “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ve “Rıza Şehri Canlar Buluşması”, 5 Haziran Cuma günü başlayacak ve 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında akademik kongrelerden konserlere, panel ve söyleşilerden kültürel etkinliklere kadar birçok başlık yer alıyor.

Söz konusu etkinliklerle ilgili Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu önceki Başkanı Türel Meriç ve vakıf yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, “Rıza Şehri” kapsamında Kadıncık Ana ve Pirsultan Abdal heykellerinin açılışının yapılacağını belirterek, bu nedenle bir kültür festivali ve canlar buluşması planladıklarını söyledi.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ise, “Akademi ile Alevi toplumunu aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi”, 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Kongrede ilk olarak “Laiklik ve Sekülerleşme Ekseninde Alevilik” konulu panel düzenlenecek. Daha sonra 3 ayrı salonda yurtdışından ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, farklı görüşlere sahip 90 bilim insanı tarafından sunumlar yapılacak.

Bu, Alevi’nin Alevi’ye propaganda yaptığı bir çalışma olmayacak, her fikirden bilim insanı gelip burada görüşlerini sunacak. Eşitlikten, demokrasiden, barıştan ve kardeşlikten yana tüm yurttaşlarımız “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” kapsamında düzenlenecek olan bilimsel oturumlara davetlidir” dedi.

Özdel, ikinci etkinlik olan “Rıza Şehri Buluşması”nın ise zengin program içeriğiyle dikkat çektiğini kaydederek, “Gün içerisinde Çorum Cem Aşıkları dinletisi ve kongre programları devam ederken, akşam saatlerinde sanatçılar Nesimi Bilgin ve İsmail Güçlü sahne alacak. Program, Dertli Divani ile sürecek ve Erdal Erzincan ile Mercan Erzincan konseriyle ilk gün sona erecek” dedi.

İkinci gün olan 6 Haziran Cumartesi günü akademik kongrenin devam edeceğini, “Rıza Şehri Buluşması” kapsamında ise Alevi örgüt temsilcileri ve siyasi parti genel başkanlarının konuşmalarının yer alacağını belirten Özdel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımının beklendiğini, aksi durumda ise TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’ın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ve SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın etkinliğe katılacağını söyledi.

Gün içinde Kadıncık Ana ve Pir Sultan Abdal heykellerinin açılışının gerçekleştirileceğini söyleyen Özdel, akşam 19.00’da ise Serçeşme Postnişini Veliyettin H. Ulusoy ve Dertli Divani’nin katılımıyla muhabbet cemi düzenleneceğini bildirdi.

Özdel, etkinliklerin son günü olan 7 Haziran Pazar günü ise Gülcihan Koç, Metin Karataş ve İlkay Akkaya’nın sahne alacağını söyleyerek, paneller, cem ibadetleri, konserler, gösteriler ve gün boyu açık olacak stantlarla zenginleşecek olan etkinliğe tüm yurttaşların davetli olduğunu bildirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK