Hobi bahçeleri ile ilgili düzenleme meclis gündeminde. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta genel kurulda görüşülecek.

Düzenleme ile tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önüne geçilecek. Hobi bahçeleri uygulamasına düzenleme gelecek.

Kanun teklifi ile izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise yönelik kısıtlamalar yapılacak.

Yapı ve tesislere elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı verilmeyecek ve abonelik işlemleri yapılmayacak.

Düzenleme ile ilgili son detaylar genel kurulda şekillenecek.