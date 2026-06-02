KVKK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mesai takibi amacıyla ⁠biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararında, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının, kişinin açık ⁠rızası olması halinde bile, kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceğine karar verdi.

HANGİ YOLLARLA SAĞLANACAK?

Kurul, mesai takibinin şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam ⁠çizelgeleri, ⁠RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollar ile sağlanması gerektiğine hükmetti.

ÇALIŞANIN RIZASI TARTIŞMALI OLABİLİR

Kararda, işçi ile işveren arasındaki güç dengesizliği nedeniyle çalışanlardan alınan açık rızanın her zaman özgür iradeye dayanıp dayanmadığının tartışmalı olduğu kaydedildi. Çalışanın rızasını vermemesi veya geri çekmesi halinde olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimali bulunmasının, açık rızanın geçerliliğini zedeleyebileceği ifade edildi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER HATIRLATILDI

