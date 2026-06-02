Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek, kooperatif yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette bayramlaşma yapılırken, sektörün güncel sorunları ve oda çalışmaları da ele alındı.

Kooperatif Başkanı Hasan Eker, Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif üyeleri tarafından karşılanan Başkan Doğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bayramların kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden İbrahim Doğan, şoför ve nakliyeci esnafının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

5 AYLIK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Ziyarette konuşan İbrahim Doğan, yaklaşık 5 aylık görev süresi içerisinde hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oda yönetimi olarak göreve geldikleri günden itibaren şoför ve nakliyeci esnafının sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Doğan, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Doğan, “Üyelerimizin bize verdiği emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren odamızın kurumsal yapısını güçlendirmek, üyelerimizin taleplerini ilgili mercilere ulaştırmak ve sorunlarına çözüm bulmak adına önemli adımlar attık. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

TALEPLERİ DİNLENDİ

Ziyaret sırasında kooperatif üyeleri de söz alarak sektörde yaşanan sıkıntıları ve beklentilerini dile getirdi. Akaryakıt maliyetleri, taşımacılık sektöründe yaşanan ekonomik zorluklar ve mesleki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Doğan, üyelerin dile getirdiği konuların takipçisi olacaklarını belirterek, oda olarak çözüm noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Oda Başkanı Doğan, esnaf odaları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayarak tüm şoför ve nakliyeci esnafının geçmiş Kurban Bayramı’nı kutladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Kooperatif Başkanı Hasan Eker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İbrahim Doğan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu vurgulayan Eker, şoför ve nakliyeci camiasının dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve bayramlaşmanın ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Oda Başkanı Doğan’a ziyarette Oda yöneticileri İsmail Aktaş, Garip Kırgın, Bektaş Aydoğan, Serdar Alkaç, Serkan Güvelek ve İlyas Akbulut eşlik etti.

Muhabir: SELDA FINDIK