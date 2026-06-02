Üsteğmen Furkan Sözüdoğru ve Dr. Ayşenur Günaydın evliliğe ilk adımı attı. Siyaset, sivil toplum ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Yağmur Damlası Derneği Şube Başkanı Ahmet Sözüdoğru’nun oğlu Furkan Sözüdoğru ile Ülkücü Hareket'in sevilen isimlerinden, geçmiş dönem MHP Merkez İlçe Başkanı eczacı Şükrü Günaydın’ın kızı Dr. Ayşenur Günaydın için görkemli bir nişan töreni düzenlendi.

Armina Otel’de yapılan nişana MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan'ın yanı sıra ülkücü hareketin tanınmış isimleri ile iş dünyasından davetliler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende aileler davetlilerle yakından ilgilenirken, Furkan Sözüdoğru ve Dr. Ayşenur Günaydın’ın mutluluğu geceye damga vurdu. Genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetliler, Sözüdoğru ve Günaydın ailelerini tebrik ederek çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi