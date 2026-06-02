Çorum İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Özel İdaresi’nin 2026 yılı yatırım ve çalışma programının yaklaşık 6 ay gecikmeli olarak gündeme alınmasına sert tepki gösterdi.

Haziran ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan Uysal, programın normal şartlarda 2025 yılı Aralık ayında hazırlanarak meclis onayına sunulması gerektiğini hatırlattı. Uysal, programın ancak Mayıs ayının sonunda, üstelik resmi tatil gününde yapılan olağanüstü toplantıyla görüşülebildiğine dikkat çekti.

Toplantının basına kapalı yapılmasını da eleştiren Uysal, İl Genel Meclisi’nin millet adına karar alan bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Burada konuşulanlar ve alınan kararlar halkın bilgisine açık olmalıdır. Basın mensupları halkın gözü, kulağı ve sesidir. Onların toplantılardan uzak tutulması şeffaflık anlayışına zarar vermektedir” dedi.

Resmi tatil gününde olağanüstü toplantı yapılmasının da anlamlı olmadığını belirten Uysal, “Madem uygulama Haziran ayında başlayacak, neden olağan toplantı beklenmeden meclis tatil gününde toplandı? Amaç gerçekten yatırımların hızla başlaması mı, yoksa programın Mayıs ayında onaylanmış gibi gösterilmesi mi?” sorularını yöneltti.

“GECİKMENİN BEDELİNİ KÖYLER ÖDÜYOR”

Yaşanan gecikmenin doğrudan köylere yansıdığını ifade eden Uysal, artan maliyetlere dikkat çekerek, “Akaryakıt, inşaat ve işçilik maliyetleri yükseldi. Aylar önce yapılabilecek işler bugün çok daha yüksek maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Kaybedilen sadece zaman değil; köylerimizin yolu, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleridir” diye konuştu.

Programın hazırlanma sürecinde meclis üyeleriyle yeterli istişare yapılmadığını da dile getiren Uysal, yatırım listelerinin zamanında paylaşılmadığını, bazı listelerin son gün ulaştırıldığını belirterek, bu durumun sağlıklı değerlendirme yapılmasını engellediğini söyledi.

“MUHTARLARIN SÜREÇTEN DIŞLANDI”

Muhtarların süreçten dışlandığını savunarak, taleplerin meclis yerine siyasi parti kanallarına yönlendirildiğini kaydeden Uysal, “Bu meclis Çorum’un ortak meclisidir. Hizmetin adresi siyasi partiler değil, milletin iradesinin temsil edildiği bu meclistir” ifadelerini kullandı.

CHP Grubu olarak şeffaf, katılımcı ve ortak akılla hazırlanan yatırım programlarını savunduklarını belirten Uysal, “Bu meclisin görevi sadece önüne gelen programlara el kaldırmak değil; Çorum’un kaynaklarını korumak ve kamu yararını gözetmektir” dedi.

Uysal, bundan sonraki süreçlerde yatırım programlarının zamanında hazırlanması ve tüm paydaşların görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayarak, “Kaybedilen zamanın telafisi olabilir; ancak kaybedilen hizmetin telafisi yoktur” diye konuştu.

