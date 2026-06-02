Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U11-U13 Masa Tenisi Balkan Şampiyonası Bulgaristan’ın Albena kentinde yapıldı. Çorum’un Arena Spor Kulübü altyapısında yetişen ve daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Çorumlu sporcu Derin Mülazım U13 kategorisinde milli forma ile mücadele etti. Çorumlu milli sporcu 4 gün süren şampiyonada ferdi Balkan şampiyonluğu, takımlar Balkan şampiyonluğu, çift kızlar Balkan şampiyonluğu ve mixler Balkan üçüncülüğü olmak üzere toplamda 4 madalya almayı başardı.

Derin Mülazım’ın bu seviyeye gelmesinde büyük bir emeği olan Çorum Arenaspor Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz, Derin ile gurur duyduklarını belirterek Derin’in daha büyük başarılara imza atacağına da inandığını ifade etti.