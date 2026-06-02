Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Savate Assult Türkiye Şampiyonası İstanbul’da düzenlendi. Kurtköy Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyona minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorumlu sporculardan Mehmet Emin Öztemiz yıldız erkek 57-60 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu ve Çorum’a altın madalya ile dönen tek sporcu olmayı başardı.

Yine yıldız erkeklerde Ömer Taşlıtepe 54-57 kiloda ve genç erkeklerde İbrahim Can Aykaç 48 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Genç kızlarda Ömür Köse 48 kiloda, yıldız kızlarda Yaren Özdemir 65 kiloda, genç erkeklerde Ömer Efe Çalık 70+ kiloda ve yıldız erkeklerde Miracan Çalışkan 45-48 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

SAVATE SPORU NEDİR?

Savate (Fransız Boksu), 19. yüzyılda Fransa'da geliştirilen bir dövüş sanatıdır. Klasik Batı boksu ile rakibe sadece ayak ve bacaklarla vuruş yapmanın birleştirildiği bu sistem, günümüzde hem kendini koruma hem de rekabet amaçlı bir spor olarak uygulanmaktadır.