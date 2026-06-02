Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden play-off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK ile sözleşmesi bulunan 36 futbolcudan 7’sinin 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona eriyor.

Arca Çorum FK’nın sezonu tamamladığı kadrosunda yer alan futbolculardan Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehic, Kerem Kalafat ve Erkan Kaş’ın yanı sıra, Artvin Hopaspor’da kiralık oynayan Taha İbrahim Reçber’in sözleşmeleri resmi olarak 30 Haziran’da bitiyor.

Ara transfer döneminde Fransa’nın Grenoble takımında Efe Sarıkaya ve Sırbistan’ın Partizan takımından İbrahim Zubairu’nun kiralık sözleşmeleri de aynı tarihte sona erecek. Arca Çorum FK yönetiminin Efe ve Zubairu’nun satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, Zubairu ile yeniden anlaşılmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Sarıyer’e kiralanan Emeka Eze, Ankara Demirspor’da kiralık oynayan Hasan Ege Akdoğan, Kahramanmaraş İstiklalspor’a kiralanan Kenan Fakılı, sezonu Kütahyaspor’da tamamlayan Semih Akyıldız, Artvin Hopa'ya kiralanan Taha İbrahim Reçber, Arnavutköy Belediye’ye kiralanan Mahmut Emin Güler, Amasyaspor’a kiralanan Polat Abay ile sezonu Bingölspor’da tamamlayan Berkay Arı ve Osman Şahin de liglerin sonlanması üzerine Arca Çorum FK’ya geri döndüler. Bu futbolcuların yeni sezondaki akıbetleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Berkay Arı’nın Arca Çorum FK ile 30 Haziran 2030’a kadar, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel, Eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mahmut Eren Güler ve Kenan Fakılı’nın 30 Haziran 2028’e kadar, diğer futbolcuların ise 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da kadronun çok büyük bir bölümünün değişeceği bilgisine ulaşılırken, gidecek ve kalacaklar önümüzdeki günlerde netleşecek. Tam 29 futbolcunun sözleşmesinin devam etmesine karşılık yönetimin kadroyu boşaltmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.