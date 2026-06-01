Çorumlu badmintonculardan Yağmur Koçak ve Muhammed Fatih Uslu, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Yonex Czech Youth International Prague 2026 Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

30’dan fazla ülkeden katılımın olduğu turnuvada Türkiye’yi temsil eden milli takımda Çorumlu sporcular Yağmur Koçak, Çağan Boyar ve Furkan Alnıdelik ile kulübümüz altyapı sporcularından Muhammed Fatih Uslu da yer aldı. Çorum Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Yağmur Koçak, Erzincanlı partneri Kaan Erçetin ile birlikte U15 karışık çiftler kategorisinde, Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi altyapı sporcularından Muhammed Fatih Uslu da Kayserili partneri Eylül Çerezci ile birlikte U11 karışık çiftler kategorisinde üçüncü olarak ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Barış Boyar, kazanılan başarılarda emeği bulunan herkese teşekkür ederken, “Bu organizasyonda mücadele eden sporcularımızın tamamı bizleri en iyi şekilde temsil etmiş, uluslararası tecrübe kazanarak gelecekteki başarılar için önemli bir adım atmıştır. Sporcularımızın Avrupa’nın ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen rakiplerle mücadele ederek elde ettiği bu dereceler bizler için son derece değerlidir.Bugün geldiğimiz noktada Osmancık sadece Çorum’un değil, Türkiye’nin önemli badminton merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda elde edilen başarılar, Osmancık’ın bir badminton şehri olduğunun en somut göstergesidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlarda daha büyük başarılarla ilçemizin ve ülkemizin adını duyurmaya devam edeceğiz” dedi.